Сокіл, Кременчук та Дніпро здобули впевнені перемоги: результати матчів чемпіонату України

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Сьогодні, 15 жовтня, відбулися матчі третього туру чемпіонату України-2022/23 з хокею.

Актуально: Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця

Чемпіонат України з хокею

15 жовтня

Кременчук - Харківські Берсерки 9:1 (3:0, 5:0, 1:1)

Шайби: 1:0 - Кривенко (Т.Савицький), 10:00. 2:0 - Середницький, 13:00. 3:0 - Кривошапкін (Варава, більш.), 14:00. 4:0 - Геворкян, 23:00. 5:0 - Кривенко, 24:20. 6:0 - Б.Андрющенко (Федоров), 26:30. 7:0 - Кривошапкін (Сенік), 28:20. 8:0 - Лялька (Матусевич, більш.), 38:54. 9:0 - Брага (Т.Савицький), 44:30. 9:1 - Кашевко (Мурин, менш.), 51:01.

Дніпро (Херсон) - ХК Київ 7:3 (5:2, 0:1, 2:0)

Шайби: 1:0 - Кобильник (Попережай, Дворник), 1:00. 2:0 - Дворник (Целогородцев, Ратушний, більш.), 7:07. 3:0 - Ревука (Портной, Гриценко), 10:10. 4:0 - Целогородцев (Дворник, Попережай), 10:25. 5:0 - Кобильник (Портной), 11:31. 5:1 - Бондаренко (Куцевич, менш.), 16:30. 5:2 - Бондаренко (Хонін, Куцевич), 19:57. 5:3 - Попович (Бондаренко, Куцевич, більш.), 24:05. 6:3 - Целогородцев (більш.), 56:44. 7:3 - Ратушний (Целогородцев, Попережай, більш), 57:40.

Легіон (Калуш) - Сокіл (Київ) 0:5 (0:3, 0:2, 0:0)

Шайби: 0:1 - Г. Сімчук (Качан, Бабинець, - більш.), 02:18. 0:2 - Чердак (Полоницький), 07:45. 0:3 - Вал. Алексюк (Вол. Алексюк, Благий, - більш.), 18:18. 0:4 - Г. Сімчук (Качан, - більш.), 24:34. 0:5 - Янішевський (Г. Сімчук, Вал. Алексюк), 29:59