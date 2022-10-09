Головне
Збірна України отримала суперників у відборі на Євро-2024
Сьогодні 13:42 308
Дніпро-1 - Зоря - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ
Сьогодні 12:53 679
Ферстаппен виграв Гран-прі Японії та достроково став чемпіоном Формули-1
Сьогодні 11:42 218
СК Дніпро зіграє із Зорею, Динамо - з Рухом: розклад матчів УПЛ на 9 жовтня
Сьогодні 08:40 500
Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати
Сьогодні 07:49 1569
Геть Яремчука, будь ласка: фанати Брюгге у Твіттері незадоволені грою українця
Сьогодні 07:30 3946
Реал з Луніним обіграв Хетафе, Севілья зіграла внічию з Атлетіком: результати 8 туру Ла-Ліги
Вчора 23:55 1457
Мілан переграв Ювентус: Результати 9 туру Серії А
Вчора 23:45 674
Боруссія Дортмунд вирвала нічию у Баварії, Баєр розгромив Шальке: Результати 9 туру Бундесліги
Вчора 21:26 934
Ворскла переграла Чорноморець у 6 турі УПЛ
Вчора 14:53 435
Прямі трансляції

Легіон - Дніпро 4:7: огляд матчу

Сьогодні 11:57 236 0
Денис Бородай оформив хет-трик у звітному матчі
Легіон - Дніпро 4:7: огляд матчу
#Легіон, #ХК Дніпро

Джерело - Чемпіон.

У матчі чемпіонату України з хокею херсонський Дніпро святкував вольову перемогу над калуським Легіоном.

Чемпіонат України з хокею
8 жовтня

Легіон (Калуш) - Дніпро (Херсон) 4:7 (3:1, 1:2, 0:4)

Шайби: 1:0 – Луговий (Ромащенко), 2:52. 2:0 – Луговий (Захаров, Ромащенко), 6:50. 3:0 – Ромащенко (Таран), 7:44. 3:1 – Бородай (Гребеник, більш.), 12:49. 3:2 – Д.Попережай (Целогородцев, М.Дворник), 26:51. 3:3 – М.Дворник (Целогородцев), 32:49. 4:3 – Захаров (Ромащенко), 38:59. 4:4 – Целогородцев (Гребеник), 50:30. 4:5 – Д.Попережай (Целогородцев, Гребеник), 55:11. 4:6 – Бородай (Койда, більш.), 55:45. 4:7 – Бородай (більш.), 55:54.

Легіон: В.Попережай; Сірченко – Таран, Кугут – Філімонов, Явний – Крайник, Боднарчук; Луговий – Захаров – Ромащенко, Дурдиєв – Пойманов – Халін, Когут – Кривоножкін – Васильєв, Терешко. Тренер – Альберт Шафіков.

Дніпро: Сушак; Бойко – Ратушний, Сичинський – Гребеник, Портной – Д.Гриценко; Д.Попережай – М.Дворник – Целогородцев, Кобильник – Лесніков – Бородай, О.Койда – Тищенко – Ревука, Щербак – Цюра – Олійник. Тренер – Олександр Бобкін.

Арбітри – В.Качан, О.Серебряков; лайнсмени – Ан-й. Кузьминський, А.Береговенко.

Штраф: 39 – 4.

Кидки: 25 (12+9+4) – 81 (27+28+26).

Коментарі ()
Популярне зараз
Геть Яремчука, будь ласка: фанати Брюгге у Твіттері незадоволені грою українця Геть Яремчука, будь ласка: фанати Брюгге у Твіттері незадоволені грою українця 3946
Реал з Луніним обіграв Хетафе, Севілья зіграла внічию з Атлетіком: результати 8 туру Ла-Ліги Реал з Луніним обіграв Хетафе, Севілья зіграла внічию з Атлетіком: результати 8 туру Ла-Ліги 1457
Лунін отримав хороші оцінки за переможний матч з Хетафе Лунін отримав хороші оцінки за переможний матч з Хетафе 1660
Зозуля: "Кримський міст неможливо знищити? Не виводьте нас!" Зозуля: "Кримський міст неможливо знищити? Не виводьте нас!" 1652
Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати 1569
Анрі вразила гра Мудрика Анрі вразила гра Мудрика 1450
Рекомендуємо
Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули 1984
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 15523
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 98229
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 9938
Усик - Джошуа II: Як це було Усик - Джошуа II: Як це було 109541
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 213553