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Дніпро на характері переміг Легіон у чемпіонаті України

Сьогодні 09:10 169 0
Денис Бородай оформив хет-трик у звітному матчі
Дніпро на характері переміг Легіон у чемпіонаті України
#Легіон, #ХК Дніпро

Джерело - Чемпіон.

У матчі чемпіонату України з хокею херсонський Дніпро святкував вольову перемогу над калуським Легіоном.

Матч завершився з рахунком 7:4. Героєм матчу став новачок Дніпра Денис Бородай, який оформив хет-трик.

Чемпіонат України з хокею
8 жовтня

Легіон (Калуш) - Дніпро (Херсон) 4:7 (3:1, 1:2, 0:4)

Шайби: 1:0 – Луговий (Ромащенко), 2:52. 2:0 – Луговий (Захаров, Ромащенко), 6:50. 3:0 – Ромащенко (Таран), 7:44. 3:1 – Бородай (Гребеник, більш.), 12:49. 3:2 – Д.Попережай (Целогородцев, М.Дворник), 26:51. 3:3 – М.Дворник (Целогородцев), 32:49. 4:3 – Захаров (Ромащенко), 38:59. 4:4 – Целогородцев (Гребеник), 50:30. 4:5 – Д.Попережай (Целогородцев, Гребеник), 55:11. 4:6 – Бородай (Койда, більш.), 55:45. 4:7 – Бородай (більш.), 55:54.

Легіон: В.Попережай; Сірченко – Таран, Кугут – Філімонов, Явний – Крайник, Боднарчук; Луговий – Захаров – Ромащенко, Дурдиєв – Пойманов – Халін, Когут – Кривоножкін – Васильєв, Терешко. Тренер – Альберт Шафіков.

Дніпро: Сушак; Бойко – Ратушний, Сичинський – Гребеник, Портной – Д.Гриценко; Д.Попережай – М.Дворник – Целогородцев, Кобильник – Лесніков – Бородай, О.Койда – Тищенко – Ревука, Щербак – Цюра – Олійник. Тренер – Олександр Бобкін.

Арбітри – В.Качан, О.Серебряков; лайнсмени – Ан-й. Кузьминський, А.Береговенко.

Штраф: 39 – 4.

Кидки: 25 (12+9+4) – 81 (27+28+26).

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