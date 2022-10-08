Гості закинули шість сухих шайб

Джерело - Чемпіон.

Кременчук переконливо здобув свою другу перемогу за два дні у чемпіонаті України з хокею.

Команда під керівництвом Олександра Савицького всуху переграла Київ, закинувши шість шайб у різних ситуаціях: тричі у більшості, меншості та рівних складах.

Нагадаємо, що Ангеліна Майфельд, яка працювала лайнсменом на цьому матчі, стала першою в історії українських чемпіонатів жінкою, яка судить матч чемпіонату України з хокею серед чоловіків.

Чемпіонат України з хокею

7 жовтня

ХК Київ - Кременчук 0:6 (0:3, 0:2, 0:1)

Шайби: 0:1 – Сенік (Лялька, Кривошапкін), 0:14. 0:2 – Варава (Лялька, Сенік, більш.), 13.50. 0:3 – Середницький (Б.Андрющенко, Брага, більш.), 23:06. 0:4 – Федоров (Б.Андрющенко, Варава), 23:06. 0:5 – Єфімочкин (Брага, Абдулаєв, більш.), 34:44. 0:6 – Максименко (Геворкян, Варава, менш.), 42:39.

Київ: Вязовов; Дворецький – Попович, Горбунов – В.Гаврилюк, М.Васильєв – Стоцький; Куцевич – Росляков – Мадера, Шилкін – Черемнов – Люлюк, Древаль – Швачка – Плесовських, Назарага, Зик. Тренер – Дмитро Підгурський.

Кременчук: Кучер; Матусевич – Ісаєнко, Абдуллаєв – Кругляков, Максименко – Варава, Карнаух – Глухов; Лялька – Кривошапкін – Сеник, Єфимочкін – Середницький – С.Тимченко; Геворкян – Федоров – Б.Андрющенко; Брага – Кривенко – Т. Савицький. Тренер – Олександр Савицький.

Штраф: 12 – 14.

Кидки: 15 (5+6+4) – 42 (19+9+14).