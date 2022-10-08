Головне
Збірна України стартувала з перемоги у відборі ЧС-2024
Вчора 21:10 1524
Ворскла - Чорноморець - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ
Сьогодні 12:53 299
Під Херсоном загинув чемпіон Європи з плавання
Сьогодні 08:10 1055
Чоловіча Суперліга України-Будінвест: календар, результати, турнірна таблиця
Вчора 20:48 2473
FAVBET став офіційним спонсором харківського Металіста
Вчора 19:52 188
Колос зіграв унічию з Інгульцем у 6 турі УПЛ
Вчора 18:57 430
Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати
Вчора 17:51 1280
Верес поступився Металісту у 6 турі УПЛ
Вчора 16:58 374
Волочай: Ніхто не знає, де Бубка, який отримав 7,5 млн доларів від МОК
Вчора 15:12 3674
Динамо профінансує відновлення відділення Чернігівської лікарні
Вчора 14:06 323
Прямі трансляції

Кременчук розгромив Київ у чемпіонаті України

Сьогодні 12:11 116 0
Гості закинули шість сухих шайб
Кременчук розгромив Київ у чемпіонаті України
#Кременчук, #ХК Київ

Джерело - Чемпіон.

Кременчук переконливо здобув свою другу перемогу за два дні у чемпіонаті України з хокею.

Команда під керівництвом Олександра Савицького всуху переграла Київ, закинувши шість шайб у різних ситуаціях: тричі у більшості, меншості та рівних складах.

Нагадаємо, що Ангеліна Майфельд, яка працювала лайнсменом на цьому матчі, стала першою в історії українських чемпіонатів жінкою, яка судить матч чемпіонату України з хокею серед чоловіків.

Чемпіонат України з хокею
7 жовтня

ХК Київ - Кременчук 0:6 (0:3, 0:2, 0:1)

Шайби: 0:1 – Сенік (Лялька, Кривошапкін), 0:14. 0:2 – Варава (Лялька, Сенік, більш.), 13.50. 0:3 – Середницький (Б.Андрющенко, Брага, більш.), 23:06. 0:4 – Федоров (Б.Андрющенко, Варава), 23:06. 0:5 – Єфімочкин (Брага, Абдулаєв, більш.), 34:44. 0:6 – Максименко (Геворкян, Варава, менш.), 42:39.

Київ: Вязовов; Дворецький – Попович, Горбунов – В.Гаврилюк, М.Васильєв – Стоцький; Куцевич – Росляков – Мадера, Шилкін – Черемнов – Люлюк, Древаль – Швачка – Плесовських, Назарага, Зик. Тренер – Дмитро Підгурський.

Кременчук: Кучер; Матусевич – Ісаєнко, Абдуллаєв – Кругляков, Максименко – Варава, Карнаух – Глухов; Лялька – Кривошапкін – Сеник, Єфимочкін – Середницький – С.Тимченко; Геворкян – Федоров – Б.Андрющенко; Брага – Кривенко – Т. Савицький. Тренер – Олександр Савицький.

Штраф: 12 – 14.

Кидки: 15 (5+6+4) – 42 (19+9+14).

Коментарі ()
Популярне зараз
Збірна України стартувала з перемоги у відборі ЧС-2024 Збірна України стартувала з перемоги у відборі ЧС-2024 1524
Волочай: Ніхто не знає, де Бубка, який отримав 7,5 млн доларів від МОК Волочай: Ніхто не знає, де Бубка, який отримав 7,5 млн доларів від МОК 3674
Чоловіча Суперліга України-Будінвест: календар, результати, турнірна таблиця Чоловіча Суперліга України-Будінвест: календар, результати, турнірна таблиця 2473
Ярмоленко забив майстерний гол в один дотик за Аль-Айн - ВІДЕО Ярмоленко забив майстерний гол в один дотик за Аль-Айн - ВІДЕО 7900
Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати 1280
Алієв обізвав коментатора Сетанти, який сплутав його із Зозулею - ФОТО Алієв обізвав коментатора Сетанти, який сплутав його із Зозулею - ФОТО 1319
Рекомендуємо
І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським 179113 6
Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції 15356 2
Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний 11713 2
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 15994
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 28530 1
Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? 18986 7