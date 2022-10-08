18-річна Майфельд стала першою дівчиною-суддею в історії чемпіонатів України

Молода та перспективна спеціалістка показувала хороші результати у юніорському чемпіонаті

Джерело - Чемпіон.

Ангеліна Майфельд стала першою в історії українських чемпіонатів жінкою, яка судить матч чемпіонату України з хокею серед чоловіків.

Про це повідомляє пресслужба ФХУ.

18-річна Ангеліна працювала на матчі Київ - Кременчук (0:6).

Майфельд є гравцем національної збірної України. Згодом Ангеліна пройшла тренувальні збори для рефері, які проводила ФХУ. Також вона працювала на трьох матчах Молодіжної хокейної ліги і отримувала від інспекторів високі оцінки. Міжнародна федерація хокею за поданням ФХУ присвоїла дівчині міжнародну категорію.