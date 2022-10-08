Джерело - Чемпіон.

Київський Сокіл переміг харківські Берсерки у своєму другому поєдинку 31 чемпіонату України.

Матч завершився з рахунком 6:2 на користь киян.

Наступний матч Сокіл зіграє 10 жовтня у Палаці спорту проти земляків з Києва. Берсерки 11 жовтня гратимуть проти Кременчука.

Чемпіонат України з хокею

7 жовтня

Сокіл (Київ) - Харківські Берсерки 6:2 (2:0, 2:0, 2:2)

Шайби: 1:0 – Г. Сімчук (менш.), 08:32. 2:0 – Мазур (Німенко, Бабинець, – подв. більш.), 19:12. 3:0 – Качан (Янішевський, Гайдук), 23:12. 4:0 – Вал. Алексюк (Сисак, Чердак), 25:31. 4:1 – Абаджян, 42:39. 5:1 – Качан (Янішевський), 46:43. 5:2 – Матвієнко (В. Мурин, – більш.), 48:09. 6:2 – В. Мазур (Благий), 50:18

Сокіл: Сердюк; Євсейчик – Вол. Алексюк, Благий – Німенко – В. Мазур; Сисак – Горлушко, Бабинець – Вал. Алексюк – Чердак; Полоницький – Гайдук, Костромітін – Качан – Янішевський; Г. Сімчук – Жеребко – Утукін. Тренер – Костянтин Сімчук; асистент – Артем Бондарєв

Берсерки: Дьяченко (Касатонов, 56:57); Пруський – Матвієнко, Абаджян – Секірко – Безуглий; Кленов – Мельников, Кашевко – В. Мурин – Соляник, Мельник – Ткаченко, Дерев’янко – Осадчий – Д. Мазур; Мальцев. В.о. головного тренера – Павло Легачев; асистент – Ігор Шаманський

Кидки: 49 (16 + 21 + 12) – 17 (5 + 3 + 9)

Штраф: 12 (4 + 4 + 4) – 18 (10 + 2 + 6)