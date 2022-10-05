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Сокіл оголосив заявку на сезон

Сьогодні 17:54 131 0
Сокіл оголосив заявку на сезон
Сокіл оголосив заявку на сезон
#Сокіл

Джерело - Сокіл.

Чинний чемпіон України з хокею Сокіл оголосили заявку на сезон-2022/2023.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Воротарі: Дмитро Кубрицький, Савва Сердюк, Назар Бойко, Максим Кобзєв

Оборонці: Денис Гайдук, Артем Євсейчик, Микита Полоницький, Іван Сисак, Володимир Алексюк, Олександр Горлушко, Олександр Воронін

Нападники: Михайло Сімчук, Василь-Юрій Качан, Сергій Бабинець, Володимир Чердак, Олексій Янішевський, Роман Благий, Дмитро Утукін, Дмитро Німенко, Володимир Костромітін, Євген Говорушко, Вадим Мазур, Максим Жеребко, Ігор Слюсар, Валентин Алексюк, Гавриїл Сімчук

Зі складу попереднього чемпіонату в киян залишилося шестеро гравців – Дмитро Кубрицький, Іван Сисак, Михайло Сімчук, Роман Благий, Дмитро Німенко та Максим Жеребко.

Нагадаємо, чемпіонат України з хокею 2022/23 розпочнеться 6 жовтня.

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