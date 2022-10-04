Чемпіонаті України з хокею 2022/23 розпочнеться 6 жовтня

У перший ігровий день відбудеться 2 матчі у київському Палаці спорту

Джерело - ФХУ.

Новий сезон чемпіонату України з хокею розпочнеться у четвер, 6 жовтня.

Про це повідомляє Федерація хокею України.

У перший ігровий день відбудеться 2 матчі у київському Палаці спорту - Київ - Харківські Берсерки та Сокол - Кременчук.

У чемпіонаті, окрім вищезгаданих команд, візьмуть участь ще калуський Легіон та херсонський Дніпро.

Базовими аренами для 6 команд у чемпіонаті стануть три майданчики: київський Палац спорту, арена Айсберг у Кременчуці та Льодовий стадіон у Калуші.

Регулярний чемпіонат триватиме до 5 березня 2023 року, а розіграш плей-оф відбудеться з 12 по 31 березня.

Матчі турніру транслюватимуться на телеканалах Спорт 1, Спорт 2, а також у прямому ефірі на YouTube-каналі ФХУ.

Нагадаємо, Федерації хокею України не допустить росіян та білорусів до внутрішніх змагань.