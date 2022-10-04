Чемпіонаті України з хокею 2022/23 розпочнеться 6 жовтня

Джерело - ФХУ.
Новий сезон чемпіонату України з хокею розпочнеться у четвер, 6 жовтня.
Про це повідомляє Федерація хокею України.
У перший ігровий день відбудеться 2 матчі у київському Палаці спорту - Київ - Харківські Берсерки та Сокол - Кременчук.
У чемпіонаті, окрім вищезгаданих команд, візьмуть участь ще калуський Легіон та херсонський Дніпро.
Базовими аренами для 6 команд у чемпіонаті стануть три майданчики: київський Палац спорту, арена Айсберг у Кременчуці та Льодовий стадіон у Калуші.
Регулярний чемпіонат триватиме до 5 березня 2023 року, а розіграш плей-оф відбудеться з 12 по 31 березня.
Матчі турніру транслюватимуться на телеканалах Спорт 1, Спорт 2, а також у прямому ефірі на YouTube-каналі ФХУ.
Нагадаємо, Федерації хокею України не допустить росіян та білорусів до внутрішніх змагань.