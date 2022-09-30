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Міжнародна федерація хокею затвердила процедуру реінтеграції збірної росії

Сьогодні 15:02 213 0
Відбувся конгрес Міжнародної федерації хокею
Міжнародна федерація хокею затвердила процедуру реінтеграції збірної росії

Джерело - IIHF.

На конгресі Міжнародної федерації хокею піднімалось питання про те, як буде відбуватись реінтеграція збірних росії та білорусі у майбутньому.

Про це повідомляє IIHF.

Було вирішено, в якому випадку їх повернуть в елітний дивізіон, де вони були до покарання.

Майбутній сезон IIHF 2022/2023 відбудеться без участі цих країн.

"Чесно, це рішення не означає повернення збірних Росії та Білорусі до змагань IIHF. Конгресу необхідно було прийняти це рішення, щоб члени IIHF розуміли умови майбутньої реінтеграції цих країн. Рада IIHF продовжить спостерігати за війною в Україні", - сказав президент IIHF Люк Тардіф.

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