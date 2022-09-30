Відбувся конгрес Міжнародної федерації хокею

Джерело - IIHF.

На конгресі Міжнародної федерації хокею піднімалось питання про те, як буде відбуватись реінтеграція збірних росії та білорусі у майбутньому.

Про це повідомляє IIHF.

Було вирішено, в якому випадку їх повернуть в елітний дивізіон, де вони були до покарання.

Майбутній сезон IIHF 2022/2023 відбудеться без участі цих країн.