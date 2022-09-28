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Канада вимагає своїх хокеїстів покинути росію і білорусь

Сьогодні 23:37 60 0
Канадський уряд чекає публічних пояснень від хокеїстів
Канада вимагає своїх хокеїстів покинути росію і білорусь

Джерело - sport24.

Міністерство закордонних справ Канади закликало своїх хокеїстів припинити роботу в клубах країн-агресорів.

Про це заявив гламі МЗС Едрієн Бланшар.

"Війна президента володимира путіна в Україні – це війна проти свободи, демократії та прав українців і всіх людей визначати своє власне майбутнє. Ми, як канадці, цінуємо ці цінності. Спортсмени, які вирішили грати та асоціюватися з росією та білоруссю, повинні пояснити своє рішення громадськості.

Наш уряд дуже чітко заявив: канадцям слід уникати будь-яких поїздок до росії та білорусі. Якщо вони в росії чи в білорусі, вони повинні виїхати зараз. Наша здатність надавати консульські послуги може стати вкрай обмеженою", – відзначив Бланшар.

Наразі на території рф зараз перебуває 48 хокеїстів з Канади.

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