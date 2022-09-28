Канада вимагає своїх хокеїстів покинути росію і білорусь

Міністерство закордонних справ Канади закликало своїх хокеїстів припинити роботу в клубах країн-агресорів.

Про це заявив гламі МЗС Едрієн Бланшар.

"Війна президента володимира путіна в Україні – це війна проти свободи, демократії та прав українців і всіх людей визначати своє власне майбутнє. Ми, як канадці, цінуємо ці цінності. Спортсмени, які вирішили грати та асоціюватися з росією та білоруссю, повинні пояснити своє рішення громадськості.

Наш уряд дуже чітко заявив: канадцям слід уникати будь-яких поїздок до росії та білорусі. Якщо вони в росії чи в білорусі, вони повинні виїхати зараз. Наша здатність надавати консульські послуги може стати вкрай обмеженою", – відзначив Бланшар.