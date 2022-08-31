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Сокіл призначив нового головного тренера

Сьогодні 19:27 218 0
Клуб представив новий тренерський штаб.
Сокіл призначив нового головного тренера
#Сокіл

Джерело - Чемпіон.

Сокіл визначився із тренерським штабом на новий сезон.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Команду очолить 48-річний Костянтин Сімчук, який у двох попередніх сезонах був помічником Олега Шафаренка і очолює ДЮСШ Сокіл.

Його асистентами будуть ексгравці Сокола Артем Бондарєв та Андрій Савченко.

Сімчук – вихованець Сокола. Як воротар він виступав за рідну команду в 1992-1997-му, 2001-му, 2009-2013 роках, провівши за Сокіл" 167 офіційних матчів. Сімчук був гравцем року в Україні за підсумками сезону-2004/2005. Нині він також є асистентом Вадима Шахрайчука в національній збірній України.

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A post shared by ХК Сокіл (Київ) (@hcsokil)

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