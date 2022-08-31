Сокіл призначив нового головного тренера

Клуб представив новий тренерський штаб.

Джерело - Чемпіон.

Сокіл визначився із тренерським штабом на новий сезон.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Команду очолить 48-річний Костянтин Сімчук, який у двох попередніх сезонах був помічником Олега Шафаренка і очолює ДЮСШ Сокіл.

Його асистентами будуть ексгравці Сокола Артем Бондарєв та Андрій Савченко.

Сімчук – вихованець Сокола. Як воротар він виступав за рідну команду в 1992-1997-му, 2001-му, 2009-2013 роках, провівши за Сокіл" 167 офіційних матчів. Сімчук був гравцем року в Україні за підсумками сезону-2004/2005. Нині він також є асистентом Вадима Шахрайчука в національній збірній України.