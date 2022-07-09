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Російському гравцю Міннесоти відмовили у в'їзді в США

Сьогодні 10:55 494 0
Гравець повернувся у росію
Російському гравцю Міннесоти відмовили у в'їзді в США
#Міннесота, #НХЛ

Джерело - sports.ru.

Російському нападнику Міннесоти Кирилу Капризову двічі відмовили у в'їзді в США.

Про це повідомляє журналіст The Athletic Майкл Руссо.

Гравець Міннесоти намагався в'їхати до США з Дубая та через Карибські острови, але отримав відмову.

Це може бути пов'язано з тим, що нині 25-річний хокеїст не має робочої візи – попри те, що у вересні минулого року він підписав 5-річний контракт з американським клубом.

Повідомлялося, що кільком європейцям – не лише росіянам – минулого сезону дозволили грати у НХЛ без віз. Ліга домовилася з владою США про надання винятків через проблеми у роботі консульств у період пандемії COVID-19.

Після відмови у в'їзді до США форвард повернувся на росію.

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