Російському гравцю Міннесоти відмовили у в'їзді в США

Гравець повернувся у росію

Російському нападнику Міннесоти Кирилу Капризову двічі відмовили у в'їзді в США.

Про це повідомляє журналіст The Athletic Майкл Руссо.

Гравець Міннесоти намагався в'їхати до США з Дубая та через Карибські острови, але отримав відмову.

Це може бути пов'язано з тим, що нині 25-річний хокеїст не має робочої візи – попри те, що у вересні минулого року він підписав 5-річний контракт з американським клубом.

Повідомлялося, що кільком європейцям – не лише росіянам – минулого сезону дозволили грати у НХЛ без віз. Ліга домовилася з владою США про надання винятків через проблеми у роботі консульств у період пандемії COVID-19.

Після відмови у в'їзді до США форвард повернувся на росію.