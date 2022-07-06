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Російських хокеїстів підозрюють у купівлі військових білетів

Сьогодні 20:19 425 0
Раніше хокеїста збірної росії забрали в армію
Російських хокеїстів підозрюють у купівлі військових білетів

Джерело - Shot.

Нападник московського ЦСКА Павло Карнаухов підозрюється у купівлі військового квитка.

Про це повідомляє телеграм-канал SHOT.

За версією російського слідства, 25-річний хокеїст придбав його у 2017 році за понад 37 тисяч рублів.

Також за інформацією джерела, подібне стосується форварда Міннесоти Кирила Капризова, який грав разом з раніше затриманим російським хокеїстом Іваном Федотовим у Салаваті у 2017 році.

Російське слідство вважає, що саме тоді хокеїсти отримали військові білети.

Нагадаємо, Європейський союз дзюдо продовжив відсторонення росіян.

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