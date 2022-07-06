Російських хокеїстів підозрюють у купівлі військових білетів

Джерело - Shot.
Нападник московського ЦСКА Павло Карнаухов підозрюється у купівлі військового квитка.
Про це повідомляє телеграм-канал SHOT.
За версією російського слідства, 25-річний хокеїст придбав його у 2017 році за понад 37 тисяч рублів.
Також за інформацією джерела, подібне стосується форварда Міннесоти Кирила Капризова, який грав разом з раніше затриманим російським хокеїстом Іваном Федотовим у Салаваті у 2017 році.
Російське слідство вважає, що саме тоді хокеїсти отримали військові білети.
Нагадаємо, Європейський союз дзюдо продовжив відсторонення росіян.