Міжнародна федерація хокею відхилила апеляцію збірної росії

Джерело - Inside the games.

Дисциплінарна комісія Міжнародної федерації хокею (IIHF) відхилила апеляцію на відсторонення від змагань збірних росії та Білорусі.

Про це повідомляє Inside the Games.

У своєму рішенні про відхилення апеляції Комісія, яка приймає рішення, дійшла висновку, що цей захід був "політикою безпеки", а не санкцією.

Комісія дійшла висновку, що Рада ІІХФ має повноваження ухвалювати та впроваджувати політику безпеки відповідно до свого статуту, має достатньо інформації, щоб запровадити політику, і що ця політика є "пропорційною", а не "дискримінаційною".