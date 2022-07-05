Міжнародна федерація хокею відхилила апеляцію збірної росії

Джерело - Inside the games.
Дисциплінарна комісія Міжнародної федерації хокею (IIHF) відхилила апеляцію на відсторонення від змагань збірних росії та Білорусі.
Про це повідомляє Inside the Games.
У своєму рішенні про відхилення апеляції Комісія, яка приймає рішення, дійшла висновку, що цей захід був "політикою безпеки", а не санкцією.
Комісія дійшла висновку, що Рада ІІХФ має повноваження ухвалювати та впроваджувати політику безпеки відповідно до свого статуту, має достатньо інформації, щоб запровадити політику, і що ця політика є "пропорційною", а не "дискримінаційною".