Збірна Латвії замінить росію на молодіжному чемпіонаті світу

Джерело - sport.ua.
Міжнародна федерація хокею визначилася з датою проведення молодіжного чемпіонату світу.
Про це повідомляє пресслужба організації.
Матчі відбудуться з 9 по 20 серпня у Канаді. Турнір стартував у грудні минулого року, але потім був зупинений через коронавірус.
Молодіжна збірна росії не зможе брати участь у турнірі. Її замінить збірна Латвії.
Група A: Канада, Фінляндія, Чехія, Словаччина, Латвія.
Група B: США, Швеція, Німеччина, Швейцарія, Австрія.
У плей-оф вийдуть ТОП-4 команди з кожної групи. За підсумками турніру ніхто не вилітає.