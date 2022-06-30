Збірна Латвії замінить росію на молодіжному чемпіонаті світу

Міжнародна федерація хокею назвала дати проведення змагань

Міжнародна федерація хокею визначилася з датою проведення молодіжного чемпіонату світу.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Матчі відбудуться з 9 по 20 серпня у Канаді. Турнір стартував у грудні минулого року, але потім був зупинений через коронавірус.

Молодіжна збірна росії не зможе брати участь у турнірі. Її замінить збірна Латвії.

Група A: Канада, Фінляндія, Чехія, Словаччина, Латвія.

Група B: США, Швеція, Німеччина, Швейцарія, Австрія.

У плей-оф вийдуть ТОП-4 команди з кожної групи. За підсумками турніру ніхто не вилітає.