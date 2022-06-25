Президент Федерації хокею Чехії Алоїс Гадамчик поділився думками про відсторонення російських спортсменів.

"Я думаю, що Європа має сильніші інструменти для боротьби з російським урядом. Те, що росіяни не можуть грати на чемпіонаті світу, морально правильно, з іншого боку, чемпіонат постраждав.

І ті гравці не винні у війні в Україні. Вони можуть сказати такому диктатору, як путін, що вони з ним не згодні. Але це все, що вони можуть зробити.

Ця політика - лайно. Я не знаю всіх об’єктивних причин війни. Але для мене найголовніше те, що невинні люди завжди страждають. Мені боляче, і мені шкода бачити розбомблені міста, вбитих людей і страждань дітей.

Але водночас українці їздять на автомобілях найрозкішніших марок. Цікаво, чому вони тут, а не вдома на війні? Я не згоден з війною і тим, що відбувається в Україні. Але заборонити нашим людям грати в росії? Я б цього не зробив.

Домінік Гашек, який балотувався на пост президента хокейної асоціації, хотів би, щоб чеський парламент ухвалив закон про заборону працювати чехам в росії... Він уже називав Овечкіна покидьком... Коли ти не живеш у тій країні, у тебе там немає сім’ї, тобі легко щось сказати. Але коли влада починає саджати або переслідувати людей за те, що вони висловлюють свою думку, це неправильно.

росіяни обмежені, бо виховуються там все життя. Їм потрібно було б виходити на вулиці, як у 1980-х вся наша країна зробила і повалила комунізм. Але в росіян немає на це сил, бо навкруги солдати. Ми не будемо карати наших спортсменів за бажання поїхати в росію", - сказав Гадамчик.