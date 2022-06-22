НХЛ підтримала український благодійний хокейний фонд

Джерело - Чемпіон.

Національна хокейна ліга закликала зробити пожертви на користь українського благодійного фонду "Українська хокейна мрія", який збирає кошти на відбудову льодових арен в Україні.

Про це йдеться у соцмережах НХЛ.

"Благодійний фонд "Українська хокейна мрія" має на меті створити дорожню карту майбутнього для українських дітей, де хокей надає можливості та різноманітний життєвий досвід. Їхня ціль - зібрати $10 млн для реконструкції льодових арен, запуску освітніх програм та просування хокею серед дітей. Пожертвуйте на saveukrainianhockeydream.org", - йдеться у заяві.

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Нагадаємо, до початку повномасштабної війни, в рамках програми Президента України "Велике будівництво" по всій Україні планувалось збудувати 19 льодвових арен по всій Україні, приблизна вартість яких мала становити 5,4 млрд гривень.