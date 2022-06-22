Головне
Оголошено дату бою Усик - Джошуа
19.06.2022 20:34 2049
Динамо оголосило місце проведення матчу ЛЧ з Фенербахче
Сьогодні 16:08 372
Баварія оголосила про перехід Мане
Сьогодні 15:24 182
Маркевич мав домовленість з Металістом
Сьогодні 11:11 404
Маркевич: Працював в УАФ лише заради того, щоб прийняти збірну України
Сьогодні 09:55 502
Фулгем підготував контракт для Ярмоленка
Сьогодні 08:30 1067
Калініна перемогла Саккарі в другому колі турніру в Істборні
Вчора 23:00 490
Михайлюк залишиться в Торонто в наступному сезоні
Вчора 21:37 345
Костюк дотиснула Крейчикову на турнірі в Істборні
Вчора 15:55 610
Визначилось майбутнє Маліновського в Аталанті
Вчора 13:13 1433
Прямі трансляції

НХЛ підтримала український благодійний хокейний фонд

Сьогодні 16:58 120 0
НХЛ підтримала український благодійний хокейний фонд
#НХЛ

Джерело - Чемпіон.

Національна хокейна ліга закликала зробити пожертви на користь українського благодійного фонду "Українська хокейна мрія", який збирає кошти на відбудову льодових арен в Україні.

Про це йдеться у соцмережах НХЛ.

"Благодійний фонд "Українська хокейна мрія" має на меті створити дорожню карту майбутнього для українських дітей, де хокей надає можливості та різноманітний життєвий досвід. Їхня ціль - зібрати $10 млн для реконструкції льодових арен, запуску освітніх програм та просування хокею серед дітей. Пожертвуйте на saveukrainianhockeydream.org", - йдеться у заяві.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений NHL (@nhl)

Нагадаємо, до початку повномасштабної війни, в рамках програми Президента України "Велике будівництво" по всій Україні планувалось збудувати 19 льодвових арен по всій Україні, приблизна вартість яких мала становити 5,4 млрд гривень.

Коментарі ()
Популярне зараз
Усик та Джошуа влаштували першу битву поглядів перед боєм Усик та Джошуа влаштували першу битву поглядів перед боєм 1356
Алієв: "Ракицький хоче піти воювати за Україну" ВІДЕО Алієв: "Ракицький хоче піти воювати за Україну" ВІДЕО 1144
Чорноморець підписав Селіна Чорноморець підписав Селіна 587
Фулгем підготував контракт для Ярмоленка Фулгем підготував контракт для Ярмоленка 1067
Усик: Мої друзі та близькі мені люди загинули на війні Усик: Мої друзі та близькі мені люди загинули на війні 564
Збірна України U-21 зіграє зі Словаччиною в плей-оф відбору Євро-2023 Збірна України U-21 зіграє зі Словаччиною в плей-оф відбору Євро-2023 564
Рекомендуємо
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 20957
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 35491
У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр 19044
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни 5480
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 94673
Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті та К2 - Ірина Галай Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті та К2 - Ірина Галай 17679