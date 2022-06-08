Шахрайчук: Збірна України зіграє на трьох етапах Єврочеленджу

Тренер збірної України з хокею Вадим Шахрайчук розповів про невеликий тренувальний збір, який проводить національна команда.

"В умовах війни важко щось планувати, але ми намагаємося це робити. З розумінням, що кожен наступний день може все перекреслити. Хочеться, щоб наші ППО збивали російські ракети постійно. Але два дні тому в Києві трапилося відразу шість прильотів… Тож ділюся напрацюваннями та не знаю, чи їх вдасться реалізувати.

Ми склали план підготовки на наступний сезон, підтвердили участь у трьох етапах Єврочелленджа - у листопаді, грудні та лютому. Відштовхуючись від того, чи вдасться нам запустити чемпіонат України, можливі заходи в серпні. Якщо війна не дозволить розпочати національну першість у звичні терміни, розглядаємо в статусі чорнового варіанту участь у Єврочелленджі наприкінці літа.

Майже половина хлопців або вже підписали контракти, або мають пропозиції від різних європейських клубів. Не завжди ті клуби і чемпіонати найсильніші, але зараз важливо, щоб хокеїсти не залишилися без ігрової практики протягом наступного сезону", - сказав Шахрайчук.