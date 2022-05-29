Збірна Фінляндії здолала Канаду у фіналі чемпіонату світу

Фіни перемогу вирвали у додатковий час

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 29 травня, на чемпіонаті світу з хокею відбувся фінальний матч Фінляндія - Канада.

У другому періоді канадці відкрили рахунок. У третьому періоді фіни змогли переломити хід гри - Гранлунд оформив дубль, а згодом відзначився Арміа. Канадські хокеїсти змогли проявити характер і за три хвилини до завершення основного часу зустрічі відіграли дві шайби. В овертаймі фінам вдалося вирвати перемогу - шайбу закинув Маннінен.

Чемпіонат світу з хокею

Фінал, 29 травня

Фінляндія - Канада 4:3 ОВ (0:0, 0:1, 3:2, 1:0)

Шайби: 0:1 - 24:00 Козенс, 1:1 - 44:13 Гранлунд, 2:1 - 45:57 Гранлунд, 3:1 - 54:04 Арміа, 3:2 - 57:48 Вайтклаунд, 3:3 - 58:36 Комтуа, 4:3 - 66:42 Маннінен