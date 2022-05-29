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Чехія - США 8:4: огляд матчу

Сьогодні 19:40 121 0
У матчі за бронзу американці провалили початок третього періоду
Чехія - США 8:4: огляд матчу
Фото: AFP
#Чемпіонат світу-2022 з хокею

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 29 травня, у Фінляндії на чемпіонаті світу з хокею відбувся матч за бронзові медалі Чехія - США.

Чеські хокеїсти, поступаючись по ходу гри (1:3), святкували перемогу з рахунком 8:4. 

Чемпіонат світу з хокею
Матч за третє місце, 29 травня

Чехія - США 8:4 (1:3, 1:0, 6:1)

Шайби: 0:1 - 09:33 Кулман, 0:2 - 12:14 Годетт, 1:2 - 15:19 Чернох, 1:3 - 19:47 Кулман, 2:3 - 32:12 Шмейкал, 3:3 - 40:51 Пастрнак, 4:3 - 42:29 Червенка, 5:3 - 43:37 Пастрнак, 6:3 - 54:42 Кампф, 7:3 - 58:08 Кампф, 7:4 - 58:41 Бордело, 8:4 - 59:23 Пастрнак

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