Збірна Чехії стала бронзовим призером чемпіонату світу

У матчі за бронзу американці провалили початок третього періоду

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 29 травня, у Фінляндії на чемпіонаті світу з хокею відбувся матч за бронзові медалі Чехія - США.

Чеські хокеїсти, поступаючись по ходу гри (1:3), святкували перемогу з рахунком 8:4.

Сьогодні відбудеться фінал турніру, в якому зустрінуться збірні Фінляндії та Канади. Початок о 20:20.

Чемпіонат світу з хокею

Матч за третє місце, 29 травня

Чехія - США 8:4 (1:3, 1:0, 6:1)

Шайби: 0:1 - 09:33 Кулман, 0:2 - 12:14 Годетт, 1:2 - 15:19 Чернох, 1:3 - 19:47 Кулман, 2:3 - 32:12 Шмейкал, 3:3 - 40:51 Пастрнак, 4:3 - 42:29 Червенка, 5:3 - 43:37 Пастрнак, 6:3 - 54:42 Кампф, 7:3 - 58:08 Кампф, 7:4 - 58:41 Бордело, 8:4 - 59:23 Пастрнак