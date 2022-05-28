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Канада - Чехія 6:1: огляд матчу

Сьогодні 21:55 243 0
У фіналі фіни зіграють з канадцями
Канада - Чехія 6:1: огляд матчу
Фото: AFP

Джерело - Чемпіон.

Відбувся другий півфінал чемпіонату світу з хокею Канада - Чехія.

Кленові перемогли 6:1 і в неділю матимуть шанс захистити свій титул у поєдинку з Фінляндією.

Чехія зіграє проти США у матчі за бронзу. Раніше Фінляндія здолала США.

Чемпіонат світу з хокею
Півфінал, 28 травня

Канада - Чехія 6:1 (1:1, 3:0, 2:0)

Шайби: 07:07 Крейчі (Червенка, Хронек - більш) - 0:1, 19:27 Козенс (Дюбуа) - 1:1, 27:33 Лоурі (Джонсон, Шабот - більш) - 2:1, 28:54 Джонсон (Мерсер) - 3:1, 30:52 Барзал (Козенс, Батерсон - більш) - 4:1, 43:56 Сіллінджер (Андерсон) - 5:1, 52:50 Козенс (Батерсон, Вайтклауд) - 6:1

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