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Збірна України U-18 піднялася у другий за силою дивізіон

Сьогодні 18:11 263 0
Допомогли перестановки у дивізіонах
Збірна України U-18 піднялася у другий за силою дивізіон

Джерело - sport.ua.

Міжнародна федерація хокею визначила склад та місце проведення чемпіонатів світу наступного року для збірних U-18.

Про це повідомляє пресслужба ФХУ.

Україна U-18, яка цього року грала у третьому за рахунком Дивізіоні 1B, фінішувала на 2-му місці та не змогла підвищитися у класі, все ж таки отримала можливість перейти до Дивізіону 1A.

Через усунення збірних росії та білорусі одразу дві команди отримали підвищення у класі, тому Україна U-18 піднялася у другий за силою дивізіон разом з Угорщиною.

ЧС-2023 U-18 пройде у Франції, а суперниками України стануть французи, угорці, казахи, данці та японці.

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