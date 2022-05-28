Збірна України U-18 піднялася у другий за силою дивізіон

Допомогли перестановки у дивізіонах

Міжнародна федерація хокею визначила склад та місце проведення чемпіонатів світу наступного року для збірних U-18.

Про це повідомляє пресслужба ФХУ.

Україна U-18, яка цього року грала у третьому за рахунком Дивізіоні 1B, фінішувала на 2-му місці та не змогла підвищитися у класі, все ж таки отримала можливість перейти до Дивізіону 1A.

Через усунення збірних росії та білорусі одразу дві команди отримали підвищення у класі, тому Україна U-18 піднялася у другий за силою дивізіон разом з Угорщиною.

ЧС-2023 U-18 пройде у Франції, а суперниками України стануть французи, угорці, казахи, данці та японці.