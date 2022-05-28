Збірна Фінляндії здолала США у півфіналі чемпіонату світу

Визначився перший фіналіст турніру

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 28 травня, у Фінляндії на чемпіонаті світу з хокею відбувся перший півфінал Фінляндія - США.

Господарі святкували перемогу з рахунком 4:3.

Сьогодні відбудеться ще один півфінал - Канада - Чехія. Початок о 18:20.

Чемпіонат світу з хокею

Півфінал, 28 травня

Фінляндія - США 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)

Шайби: 0:1 - 01:04 Шмідт, 1:1 - 16:53 Хейсканен, 2:1 - 24:11 Маннінен, 2:2 - 26:52 Фаррелл, 3:2 - 29:40 Ватанен, 4:2 - 45:03 Арміа, 4:3 - 57:09 Годетт