ФХУ провела нараду з клубами напередодні сезону 2022/23

Воєнний стан, який продовжили до кінця літа, значно ускладнює проведення чемпіонату, але певна робота ведеться.

Про це заявив президент ФХУ Георгій Зубко

"Безумовно, за нинішніх умов у зв’язку з обмеженнями через воєнний стан в Україні важко планувати національний чемпіонат, проте робота в цьому напрямі ведеться. Є труднощі організаційно-фінансового характеру у клубів, тому Федерація хокею України веде перемовини щодо допомоги професійному хокею", - зазначив Зубко.

Відзначимо, що в офісі Федерації хокею України під головуванням Георгія Зубка відбулася робоча нарада представників хокейних клубів України, яка вперше мала місце з початку війни.

Участь у нараді також взяли спортивний директор ФХУ Юрій Кириченко, керівник відділу збірних команд Олександр Буткевич, а також представники восьми вітчизняних клубів. Серед них - київський Сокіл, Кременчук, херсонський Дніпро, Харківські Берсерки, БСФК з Київщини, калуський Легіон, Ковалівські Кабани, а також Шершні з міста Богуслава.

На початку наради голова ФХУ Георгій Зубко ще раз привітав учасників із закінченням сезону-2021/22, за підсумками якого переможцем чемпіонату України став київський Сокіл, друге місце виграв Кременчук, а третє закріпив за собою херсонський Дніпро.

Учасникам наради доповіли про те, що перша хвиля евакуації дітей та мам за кордон успішно проведена та отримала вдячні відгуки, юнацька та національна збірна завершила змагання на чемпіонатах світу, тому настав час говорити та обговорювати новий сезон для професійного клубного хокею.