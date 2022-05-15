Збірна Канади знищила Італію: результати матчів чемпіонату світу

На ЧС зіграно чергові матчі

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 14 травня, у Фінляндії на чемпіонаті світу з хокею відбулися два матчі другого туру.

Чемпіонат світу з хокею

Тур 2, 15 травня

Група А

Італія - Канада 1:6 (1:1, 0:3, 0:2)

Шайби: 1:0 - 12:57 П’єтроніро, 1:1 - 15:50 Сенгайм, 1:2 - 28:15 Андерсон, 1:3 - 35:14 Руа, 1:4 - 37:30 Джонсон, 1:5 - 42:49 Мейо, 1:6 - 54:54 Грегор

Група В

Норвегія - Велика Британія 4:3 Б (1:0, 2:0, 0:3, 0:0, 2:1)

Шайби: 1:0 - 16:13 Клавестад, 2:0 - 26:35 Олімб, 3:0 - 35:19 Олімб, 3:1 - 52:51 Дауд, 3:2 - 53:29 Перліні, 3:3 - 56:09 Річардсон

Сьогодні, 15 травня, на чемпіонаті світу з хокею відбудеться ще чотири матчі:

16:20. Група А. Тур 2. Франція - Казахстан

16:20. Група В. Тур 2. Австрія - США

20:20. Група А. Тур 2. Данія - Швейцарія

20:20. Група В. Тур 2. Чехія - Швеція