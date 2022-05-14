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Данія декласувала Казахстан, Швеція обіграла Австрію. Результати ЧС-2022

Сьогодні 14:53 297 0
Данія декласувала Казахстан, Швеція обіграла Австрію. Результати ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

У Фінляндії на чемпіонаті світу з хокею було зіграно два матчі першого туру.

Актуально: Повний розклад матчів чемпіонату світу з хокею

Чемпіонат світу з хокею
Елітний дивізіон, 13 травня
Група А. Тур 1

Данія - Казахстан 9:1 (3:0, 4:0, 2:1)

Шайби: 1:0 - 02:03 Бйоркстранд, 2:0 - 03:59 Шел-Мегорд, 3:0 - 04:51 Бліхфельд, 4:0 - 22:26 Сторм, 5:0 - 26:22 Якобсен, 6:0 - 29:54 Бліхфельд, 7:0 - 39:36 Ларсен, 8:0 - 40:43 Регін, 9:0 - 50:03 Бліхфельд, 9:1 - 58:37 Савицький

Група В

Швеція - Австрія 3:1 (2:1, 1:0, 0:0)

Шайби: 1:0 - 02:08 Келльман, 2:0 - 16:37 Фріберг, 2:1 - 19:30 Шнайдер, 3:1 - 32:07 Нордстрем

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