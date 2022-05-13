США зіграють з Латвією, Фінляндія - з Норвегією: розклад матчів 1-го дня ЧС з хокею

Джерело - Чемпіон.
З 13 по 29 травня у Фінляндії відбудеться чемпіонат світу з хокею в елітному дивізіоні.
Участь у турнірі візьмуть 16 команд, які поділено на 2 групи. Кожна команда зіграє 7 матчів на груповому етапі. Команди, які посіли перші чотири місця у своїх групах, опиняться у чвертьфіналі.
Розклад матчів на сьогодні, 13 травня:
16:20. Група А. Тур 1. Франція - Словаччина
16:20. Група В. Тур 1. США - Латвія
20:20. Група А. Тур 1. Німеччина - Канада
20:20. Група В. Тур 1. Фінляндія - Норвегія
Відзначимо, що в Україні пряму трансляцію матчів Франція - Словаччина та Фінляндія - Норвегія можна переглянути на телеканалі Sport 1.