США зіграють з Латвією, Фінляндія - з Норвегією: розклад матчів 1-го дня ЧС з хокею

Сьогодні у Фінляндії стартує ЧС з хокею

Джерело - Чемпіон.

З 13 по 29 травня у Фінляндії відбудеться чемпіонат світу з хокею в елітному дивізіоні.

Участь у турнірі візьмуть 16 команд, які поділено на 2 групи. Кожна команда зіграє 7 матчів на груповому етапі. Команди, які посіли перші чотири місця у своїх групах, опиняться у чвертьфіналі.

Розклад матчів на сьогодні, 13 травня:

16:20. Група А. Тур 1. Франція - Словаччина

16:20. Група В. Тур 1. США - Латвія

20:20. Група А. Тур 1. Німеччина - Канада

20:20. Група В. Тур 1. Фінляндія - Норвегія

Відзначимо, що в Україні пряму трансляцію матчів Франція - Словаччина та Фінляндія - Норвегія можна переглянути на телеканалі Sport 1.