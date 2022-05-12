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Президент ФХУ: НХЛ надала нам пряму фінансову допомогу

Сьогодні 19:41 58 0
Щоб реалізувати всі плани, Федерація потребує мільйонів євро
Президент ФХУ: НХЛ надала нам пряму фінансову допомогу

Джерело - Tribuna.com.

Президент Федерації хокею України  Георгій Зубко обговорює можливість участі українських клубів у європейських чемпіонатах із Міжнародною федерацією хокею та різними хокейними асоціаціями.

Про це заявив функціонер.

"Найреальнішим зараз бачу процес спільного фінансування. Тобто Федерація сформує бюджет разом із нашими міжнародними партнерами, разом із власниками клубів.

Домовилися про пряму фінансову підтримку українського хокею від Асоціації хокею Фінляндії. Зараз ми формуємо наші фінансові можливості, а відштовхуючись від цього, вже запропонуємо меценатам та власниками команд пропозиції на участь.

Я точно відчуваю підтримку Заходу. Наприклад, із Фінляндії я повернувся до України з конкретними цифрами. Усі ці цифри ми формуємо до фонду та найближчим часом їх анонсуємо. В останній місяць ФХУ працює над створенням нової фінансової одиниці, яка забезпечуватиме багато процесів.

Про які розміри йдеться приблизно? Насправді щоби реалізувати наші плани - дитячий хокей, молодіжний, професійний та відновлення інфраструктури — потрібні мільйони євро. Саме про такі засоби ми говоримо.

За перший місяць, якщо ми разом візьмемо підготовку збірних команд, евакуацію дітей, прямі та непрямі фінансові показники, Україна вже отримала допомогу близько мільйона євро.

З небезпечних місць поїхало близько 800 дітей та мам. Вони мають житло, можливість тренуватися, комусь допомагають із роботою.

Я дуже добре пам'ятаю ті дні, коли ми евакуювали юних спортсменів, і ми домовлялися, щоб хокеїсти сідали на поїзд за одну станцію до центрального залізничного вокзалу. Тоді було дуже багато людей на одне купе приблизно по 15 осіб. Зрозуміло, що з центрального вокзалу з ключками вони виїхати не змогли б. Всі ці умови дуже ясно розуміють наші друзі з Європи.

НХЛ надала нам пряму фінансову допомогу. Сьогодні ми безпосередньо спілкуємось із Національною хокейною лігою, деякі переговори ще заплановані на майбутнє, якщо буде можливість.

Канада допомагає дуже актуальними стали наші контакти, напрацьовані під час нашого візиту в грудні. Тому ми говоримо про потребу в мільйонах євро для того, щоб у цей складний час ми не втратили все, що маємо", - зазначив Зубко.

Цьогорічний сезон в Українській хокейній лізі було припинено через повномасштабне вторгнення російської армії в Україну, яке триває 78-й день.

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