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Едмонтон знищив Лос-Анджелес: результати матчів Кубку Стенлі

Сьогодні 09:56 95 0
У НХЛ зіграно чергові матчі
Едмонтон знищив Лос-Анджелес: результати матчів Кубку Стенлі
#Бостон, #Едмонтон, #НХЛ

Джерело - Чемпіон.

У рамках Кубка Стенлі було зіграно чотири поєдинки першого раунду.

Бостон впорався з Кароліною, здобувши першу перемогу в серії, Міннесота розгромила Сент-Луїс, Тампа поступилася Торонто, а Едмонтон знищив Лос-Анджелес.

Кубок Стенлі
Перший раунд плей-оф
7 травня

Бостон - Кароліна 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)

Рахунок у серії: 1-2

Тампа Бей - Торонто 2:5 (0:2, 1:1, 1:2)

Рахунок у серії: 1-2

Сент-Луїс - Міннесота 1:5 (0:2, 0:1, 1:2)

Рахунок у серії: 1-2

Лос-Анджелес - Едмонтон 2:8 (0:2, 2:3, 0:3)

Рахунок у серії: 1-2

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