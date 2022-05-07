Едмонтон знищив Лос-Анджелес: результати матчів Кубку Стенлі

Джерело - Чемпіон.
У рамках Кубка Стенлі було зіграно чотири поєдинки першого раунду.
Бостон впорався з Кароліною, здобувши першу перемогу в серії, Міннесота розгромила Сент-Луїс, Тампа поступилася Торонто, а Едмонтон знищив Лос-Анджелес.
Кубок Стенлі
Перший раунд плей-оф
7 травня
Бостон - Кароліна 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)
Рахунок у серії: 1-2
Тампа Бей - Торонто 2:5 (0:2, 1:1, 1:2)
Рахунок у серії: 1-2
Сент-Луїс - Міннесота 1:5 (0:2, 0:1, 1:2)
Рахунок у серії: 1-2
Лос-Анджелес - Едмонтон 2:8 (0:2, 2:3, 0:3)
Рахунок у серії: 1-2