Едмонтон знищив Лос-Анджелес: результати матчів Кубку Стенлі

У НХЛ зіграно чергові матчі

Джерело - Чемпіон.

У рамках Кубка Стенлі було зіграно чотири поєдинки першого раунду.

Бостон впорався з Кароліною, здобувши першу перемогу в серії, Міннесота розгромила Сент-Луїс, Тампа поступилася Торонто, а Едмонтон знищив Лос-Анджелес.

Кубок Стенлі

Перший раунд плей-оф

7 травня

Бостон - Кароліна 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)

Рахунок у серії: 1-2

Тампа Бей - Торонто 2:5 (0:2, 1:1, 1:2)

Рахунок у серії: 1-2

Сент-Луїс - Міннесота 1:5 (0:2, 0:1, 1:2)

Рахунок у серії: 1-2

Лос-Анджелес - Едмонтон 2:8 (0:2, 2:3, 0:3)

Рахунок у серії: 1-2