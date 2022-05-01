Збірна України декласувала Естонію в останньому матчі чемпіонату світу

Поєдинок завершився з рахунком 0:8

Джерело - Чемпіон.

Збірна України здобула розгромну перемогу над Естонією в межах заключного матчу чемпіонату світу-2022 з хокею в дивізіоні 1B.

Поєдинок завершився з рахунком 0:8.

Чемпіонат світу - Дивізіон 1B

4 тур, 01 травня

Естонія - Україна 0:8 (0:1, 0:4, 0:3)

Шайби: 0:1 - 12:53 Мережко, 0:2 - 26:48 Сімчук, 0:3 - 28:30 Пересунько, 0:4 - 37:19 Лялька, 0:5 - 39:17 Пересунько, 0:6 - 44:12 Сімчук, 0:7 - 49:06 Мазур, 0:8 - 59:25 Фадєєв

Національна збірна України посіла третє місце на чемпіонаті світу в дивізіоні 1В.