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Збірна України декласувала Естонію в останньому матчі чемпіонату світу

Вчора 23:23 125 0
Поєдинок завершився з рахунком 0:8
Збірна України декласувала Естонію в останньому матчі чемпіонату світу
#Збірна України з хокею

Джерело - Чемпіон.

Збірна України здобула розгромну перемогу над Естонією в межах заключного матчу чемпіонату світу-2022 з хокею в дивізіоні 1B.

Поєдинок завершився з рахунком 0:8.

Чемпіонат світу - Дивізіон 1B
4 тур, 01 травня

Естонія - Україна 0:8 (0:1, 0:4, 0:3)

Шайби: 0:1 - 12:53 Мережко, 0:2 - 26:48 Сімчук, 0:3 - 28:30 Пересунько, 0:4 - 37:19 Лялька, 0:5 - 39:17 Пересунько, 0:6 - 44:12 Сімчук, 0:7 - 49:06 Мазур, 0:8 - 59:25 Фадєєв

Національна збірна України посіла третє місце на чемпіонаті світу в дивізіоні 1В.

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