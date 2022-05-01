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Японія - Україна 8:2: огляд матчу

Сьогодні 11:55 143 0
Українці зазнали нищівної поразки від японців
Японія - Україна 8:2: огляд матчу
Фото Getty Images

Джерело - Чемпіон.

Збірна України поступилась команді Японії на чемпіонаті світу-2022 з хокею в дивізіоні 1B.

Чемпіонат світу - Дивізіон 1B
3 тур, 30 квітня

Японія - Україна 8:2 (3:0, 3:2, 2:0)

Шайби: 1:0 - Фуругаші (Міура, Галлідей), 04:19. 2:0 - Міношіма, 04:52. 3:0 - Фуругаші, 09:08. 4:0 - К. Судзукі (Фуругаші, Міношіма, - більш.), 20:24. 4:1 - Лялька (Мережко, Коренчук), 25:06. 5:1 - Накаяшікі, 31:42. 5:2 - Ворона (Андрейків, Литвинов), 34:40. 6:2 - Гітосато (Гірано), 39:56. 7:2 - Гітосато (Гірано), 44:09. 8:2 - Гірано (Накаджіма, Гітосато), 59:59

Україна: Писаренко (Кубрицький, 09:09; Писаренко, 11:02); Толстушко - Мережко, Пангелов-Юлдашев - Матусевич, Литвинов - Андрейків, Гребеник; Пересунько - Мазур - Міхнов, Лялька - Фадєєв - Коренчук, Благий - Німенко - Чіканцев, Морозов - М. Сімчук - Бородай, Ворона. 

Раніше українці поступилися Польщі.

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