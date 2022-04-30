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Збірна України поступилась Японії на чемпіонаті світу-2022

Сьогодні 20:38 377 0
Україна достроково втратила шанси на підвищення дивізіону
Збірна України поступилась Японії на чемпіонаті світу-2022

Джерело - Чемпіон.

Збірна України поступилась команді Японії на чемпіонаті світу-2022 з хокею в дивізіоні 1B.

Таким чином національна команда України втратила шанси на боротьбу за перше місце на чемпіонаті світу в дивізіоні 1В.

Японія з трьома перемогами в трьох матчах лідирує і завтра побореться за вихід у дивізіон 1А з поляками. Водночас збірна України у перший день травня о 21:00 гратиме заключний поєдинок чемпіонату світу проти естонців.

Чемпіонат світу - Дивізіон 1B
3 тур, 30 квітня

Японія – Україна 8:2 (3:0, 3:2, 2:0)

Шайби: 1:0 – Фуругаші (Міура, Галлідей), 04:19. 2:0 – Міношіма, 04:52. 3:0 – Фуругаші, 09:08. 4:0 – К. Судзукі (Фуругаші, Міношіма, – більш.), 20:24. 4:1 – Лялька (Мережко, Коренчук), 25:06. 5:1 – Накаяшікі, 31:42. 5:2 – Ворона (Андрейків, Литвинов), 34:40. 6:2 – Гітосато (Гірано), 39:56. 7:2 – Гітосато (Гірано), 44:09. 8:2 – Гірано (Накаджіма, Гітосато), 59:59

Україна: Писаренко (Кубрицький, 09:09; Писаренко, 11:02); Толстушко – Мережко, Пангелов-Юлдашев – Матусевич, Литвинов – Андрейків, Гребеник; Пересунько – Мазур – Міхнов, Лялька – Фадєєв – Коренчук, Благий – Німенко – Чіканцев, Морозов – М. Сімчук – Бородай, Ворона. 

Раніше українці поступилися Польщі.

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