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Монреаль знищив Флориду, Даллас переграв Анагайм. Результати матчів НХЛ

Сьогодні 09:25 188 0
У НХЛ зіграно чергові матчі
Монреаль знищив Флориду, Даллас переграв Анагайм. Результати матчів НХЛ
#Баффало, #Даллас, #Едмонтон, #Колумбус, #Нашвілл, #Піттсбург

Джерело - Чемпіон.

Відбулися 15 матчів регулярного чемпіонату НХЛ.

НХЛ - Регулярний чемпіонат
30 квітня

Піттсбург - Колумбус 5:3 (3:0, 2:1, 0:2)

Баффало - Чикаго 3:2 ОВ (0:0, 0:1, 2:1, 1:0)

Торонто - Бостон 5:2 (3:1, 0:0, 2:1)

Монреаль - Флорида 10:2 (4:1, 4:0, 2:1)

Нью-Джерсі - Детройт 3:5 (1:1, 1:1, 1:3)

Рейнджерс - Вашингтон 3:2 (0:0, 2:2, 1:0)

Філадельфія - Оттава 2:4 (1:0, 0:1, 1:3)

Айлендерс - Тампа-Бей 4:6 (1:1, 2:0, 1:5)

Сент-Луїс - Вегас 4:7 (1:1, 2:2, 1:4)

Міннесота - Колорадо 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Вінніпег - Калгарі 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Даллас - Анагайм 4:2 (0:1, 2:1, 2:0)

Едмонтон - Ванкувер 3:2 Б (0:1, 0:0, 2:1, 0:0, 1:0)

Сіетл - Сан-Хосе 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

Аризона - Нашвілл 5:4 (1:4, 2:0, 2:0)

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