Монреаль знищив Флориду, Даллас переграв Анагайм. Результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.
Відбулися 15 матчів регулярного чемпіонату НХЛ.
НХЛ - Регулярний чемпіонат
30 квітня
Піттсбург - Колумбус 5:3 (3:0, 2:1, 0:2)
Баффало - Чикаго 3:2 ОВ (0:0, 0:1, 2:1, 1:0)
Торонто - Бостон 5:2 (3:1, 0:0, 2:1)
Монреаль - Флорида 10:2 (4:1, 4:0, 2:1)
Нью-Джерсі - Детройт 3:5 (1:1, 1:1, 1:3)
Рейнджерс - Вашингтон 3:2 (0:0, 2:2, 1:0)
Філадельфія - Оттава 2:4 (1:0, 0:1, 1:3)
Айлендерс - Тампа-Бей 4:6 (1:1, 2:0, 1:5)
Сент-Луїс - Вегас 4:7 (1:1, 2:2, 1:4)
Міннесота - Колорадо 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
Вінніпег - Калгарі 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
Даллас - Анагайм 4:2 (0:1, 2:1, 2:0)
Едмонтон - Ванкувер 3:2 Б (0:1, 0:0, 2:1, 0:0, 1:0)
Сіетл - Сан-Хосе 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)
Аризона - Нашвілл 5:4 (1:4, 2:0, 2:0)