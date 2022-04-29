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Збірна України U-18 програла Угорщині на чемпіонаті світу-2022

Сьогодні 19:25 566 0
Українці програли у битві лідерів
Збірна України U-18 програла Угорщині на чемпіонаті світу-2022

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з хокею U-18 провела четвертий матч на чемпіонаті світу у Дивізіоні 1B.

Суперником була Угорщина U-18, а обидві команди лідирували у таблиці з 9 пунктами. На жаль, юні українці поступилися з рахунком 1:2 і втратили шанси підвищитись у класі.

В останньому турі Україна зіграє з Австрією, а Угорщина - з Італією. За рівності очок угорці будуть вищими за Україну.

Чемпіонат світу з хокею U-18 
Дивізіон 1B
29 квітня

Угорщина U-18 - Україна U-18 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)

Шайби: 1:0 - 39:46 Сидоренко (Тиченко, Пазій - більш), 1:1 - 40:50 Добош (Хорват), 1:2 - 42:56 Хорват (буліт)

Турнірна таблиця:

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