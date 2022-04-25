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Гашек: Не прощу, якщо НХЛ допустить росіян до матчу в Празі

Сьогодні 20:22 174 0
Чеська легенда прокоментував можливість виступу російських хокеїстів у Празі
Гашек: Не прощу, якщо НХЛ допустить росіян до матчу в Празі
#Гашек, #НХЛ, #Сан Хосе

Джерело - Чемпіон.

НХЛ не має допустити російських гравців до матчу Сан-Хосе Шаркс – Нешвіл Предаторс у Празі.

Про це заявив чеський хокеїст, дворазовий володар Кубка Стенлі та олімпійський чемпіон Домінік Гашек.

"Матч НХЛ Сан-Хосе Шаркс – Нешвіл Предаторс повинен відбутися в жовтні в Празі. Якщо НХЛ (з огляду на ситуацію) захоче допустити до участі в цьому матчі будь-якого російського гравця, я вважатиму це непрощенним вчинком", – сказав Гашек.

Нагадаємо, збірна України U-18 обіграла Польщу на старті ЧС-2022.

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