Гашек: Не прощу, якщо НХЛ допустить росіян до матчу в Празі

Джерело - Чемпіон.
НХЛ не має допустити російських гравців до матчу Сан-Хосе Шаркс – Нешвіл Предаторс у Празі.
Про це заявив чеський хокеїст, дворазовий володар Кубка Стенлі та олімпійський чемпіон Домінік Гашек.
"Матч НХЛ Сан-Хосе Шаркс – Нешвіл Предаторс повинен відбутися в жовтні в Празі. Якщо НХЛ (з огляду на ситуацію) захоче допустити до участі в цьому матчі будь-якого російського гравця, я вважатиму це непрощенним вчинком", – сказав Гашек.
Нагадаємо, збірна України U-18 обіграла Польщу на старті ЧС-2022.