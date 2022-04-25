Філадельфія розгромила Піттсбург, Тампа закинула 8 шайб Флориді. Результати матчів НХЛ

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Відбулися матчі регулярного чемпіонату НХЛ.
НХЛ - Регулярний чемпіонат
25 квітня
Нью-Джерсі – Детройт 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)
Айлендерс – Кароліна 2:5 (1:2, 1:0, 0:3)
Колумбус – Едмонтон 5:2 (1:1, 0:1, 4:0)
Філадельфія – Піттсбург 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
Вінніпег – Колорадо 4:1 (0:0, 0:0, 4:1)
Вашингтон – Торонто 3:4 Б (1:1, 0:0, 2:2, ОТ – 0:0, Б – 1:2)
Монреаль – Бостон 3:5 (0:2, 1:2, 2:1)
Флорида - Тампа-Бей 4:8 (2:3, 1:2, 1:3)
Нешвілл – Міннесота 4:5 ОТ (1:1, 2:3, 1:0, ОТ – 0:1)
Анахайм – Сент-Луїс 3:6 (2:0, 0:4, 1:2)
Вегас – Сан-Хосе 4:5 Б (1:1, 2:1, 1:2, ОТ – 0:0, Б – 0:1)