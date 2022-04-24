Піттсбург розгромив Детройт: результати матчів регулярного чемпіонату НХЛ

Джерело - Чемпіон.
У суботу, 23 квітня, у рамках регулярного чемпіонату НХЛ відбулося 12 матчів.
НХЛ - Регулярний чемпіонат
23 квітня
Нью-Джерсі - Кароліна 2:3 ОВ (0:0, 1:0, 1:2, 0:1)
Детройт - Піттсбург 2:7 (1:2, 1:3, 0:2)
Баффало - Айлендерс 5:3 (1:1, 3:0, 1:2)
Бостон - Рейнджерс 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Тампа-Бей - Нашвілл 6:2 (3:1, 1:1, 2:0)
Оттава - Монреаль 6:4 (1:1, 5:2, 0:1)
Флорида - Торонто 3:2 ОВ (0:2, 2:0, 0:0, 1:0)
Даллас - Сіетл 3:2 (0:2, 3:0, 0:0)
Сан-Хосе - Чикаго 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)
Калгарі - Ванкувер 6:3 (0:0, 2:1, 4:2)
Аризона - Сент-Луїс 4:5 ОВ (1:3, 0:1, 3:0, 0:1)
Лос-Анджелес - Анагайм 4:2 (1:0, 1:2, 2:0)