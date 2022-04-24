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Піттсбург розгромив Детройт: результати матчів регулярного чемпіонату НХЛ

Сьогодні 13:09 89 0
У НХЛ зіграно чергові матчі
Піттсбург розгромив Детройт: результати матчів регулярного чемпіонату НХЛ
#Анагайм, #Ванкувер, #Калгарі, #НХЛ, #Чикаго

Джерело - Чемпіон.

У суботу, 23 квітня, у рамках регулярного чемпіонату НХЛ відбулося 12 матчів.

НХЛ - Регулярний чемпіонат
23 квітня

Нью-Джерсі - Кароліна 2:3 ОВ (0:0, 1:0, 1:2, 0:1)

Детройт - Піттсбург 2:7 (1:2, 1:3, 0:2)

Баффало - Айлендерс 5:3 (1:1, 3:0, 1:2)

Бостон - Рейнджерс 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Тампа-Бей - Нашвілл 6:2 (3:1, 1:1, 2:0)

Оттава - Монреаль 6:4 (1:1, 5:2, 0:1)

Флорида - Торонто 3:2 ОВ (0:2, 2:0, 0:0, 1:0)

Даллас - Сіетл 3:2 (0:2, 3:0, 0:0)

Сан-Хосе - Чикаго 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Калгарі - Ванкувер 6:3 (0:0, 2:1, 4:2)

Аризона - Сент-Луїс 4:5 ОВ (1:3, 0:1, 3:0, 0:1)

Лос-Анджелес - Анагайм 4:2 (1:0, 1:2, 2:0)

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