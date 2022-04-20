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Бостон дотиснув Сент-Луїс, Монреаль поступився Міннесоті. Результати матчів НХЛ

Сьогодні 09:12 157 0
Результати матчів НХЛ
Бостон дотиснув Сент-Луїс, Монреаль поступився Міннесоті. Результати матчів НХЛ
#НХЛ

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НХЛ.

НХЛ - Регулярний чемпіонат
20 квітня

Торонто – Філадельфія 5:2 (0:0, 3:1, 2:1)

Тампа-Бей - Детройт 3:4 (0:0, 2:3, 1:1)

Рейнджерс – Вінніпег 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Монреаль – Міннесота 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Айлендерс – Флорида  2:3 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, ОТ – 0:1)

Нешвілл – Калгарі  3:2 Б (0:0, 2:1, 0:1, ОТ – 0:0, Б – 1:0)

Сент-Луїс – Бостон 2:3 ОТ (1:0, 1:2, 0:0, ОТ – 0:1)

Ванкувер – Оттава  3:4 Б (2:0, 0:1, 1:2, ВІД – 0:0, Б – 1:2)

Анахайм – Лос-Анджелес 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Сан-Хосе – Колумбус 3:2 (3:0, 0:0, 0:2)

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