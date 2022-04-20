Бостон дотиснув Сент-Луїс, Монреаль поступився Міннесоті. Результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного чемпіонату НХЛ.
НХЛ - Регулярний чемпіонат
20 квітня
Торонто – Філадельфія 5:2 (0:0, 3:1, 2:1)
Тампа-Бей - Детройт 3:4 (0:0, 2:3, 1:1)
Рейнджерс – Вінніпег 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Монреаль – Міннесота 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
Айлендерс – Флорида 2:3 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, ОТ – 0:1)
Нешвілл – Калгарі 3:2 Б (0:0, 2:1, 0:1, ОТ – 0:0, Б – 1:0)
Сент-Луїс – Бостон 2:3 ОТ (1:0, 1:2, 0:0, ОТ – 0:1)
Ванкувер – Оттава 3:4 Б (2:0, 0:1, 1:2, ВІД – 0:0, Б – 1:2)
Анахайм – Лос-Анджелес 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
Сан-Хосе – Колумбус 3:2 (3:0, 0:0, 0:2)