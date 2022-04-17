Бостон переграв Піттсбург, Вашингтон закинув 8 шайб Монреалю. Результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного чемпіонату НХЛ.
НХЛ - Регулярний чемпіонат
17 квітня
Бостон – Піттсбург 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)
Нешвілл – Чикаго 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)
Рейнджерс – Детройт 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)
Сент-Луїс – Міннесота 6:5 (1:0, 3:1, 1:4, 1:0)
Едмонтон – Вегас 4:0 (1:0, 0:0, 3:0)
Тампа-Бей - Вінніпег 7:4 (2:2, 2:2, 3:0)
Оттава – Торонто 4:5 (2:0, 1:3, 1:1, 0:1)
Монреаль – Вашингтон 4:8 (0:1, 2:3, 2:4)
Баффало – Філадельфія 4:3 (0:2, 4:1, 0:0)
Даллас – Сан-Хосе – 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
Колорадо – Кароліна 7:4 (2:0, 3:3, 2:1)
Калгарі – Аризона 9:1 (0:1, 6:0, 3:0)
Сіетл - Нью-Джерсі 4:3 (1:2, 2:0, 0:1, 0:0, по булітах - 1:0)
Лос-Анджелес – Колумбус 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)