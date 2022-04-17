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Бостон переграв Піттсбург, Вашингтон закинув 8 шайб Монреалю. Результати матчів НХЛ

Сьогодні 09:27 136 0
Результати матчів НХЛ
Бостон переграв Піттсбург, Вашингтон закинув 8 шайб Монреалю. Результати матчів НХЛ
#НХЛ

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НХЛ.

НХЛ - Регулярний чемпіонат
17 квітня

Бостон – Піттсбург 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)

Нешвілл – Чикаго 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)

Рейнджерс – Детройт 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Сент-Луїс – Міннесота 6:5 (1:0, 3:1, 1:4, 1:0)

Едмонтон – Вегас 4:0 (1:0, 0:0, 3:0)

Тампа-Бей - Вінніпег 7:4 (2:2, 2:2, 3:0)

Оттава – Торонто 4:5 (2:0, 1:3, 1:1, 0:1)

Монреаль – Вашингтон  4:8 (0:1, 2:3, 2:4)

Баффало – Філадельфія 4:3 (0:2, 4:1, 0:0)

Даллас – Сан-Хосе – 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Колорадо – Кароліна 7:4 (2:0, 3:3, 2:1)

Калгарі – Аризона 9:1 (0:1, 6:0, 3:0)

Сіетл - Нью-Джерсі 4:3 (1:2, 2:0, 0:1, 0:0, по булітах - 1:0)

Лос-Анджелес – Колумбус 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)

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