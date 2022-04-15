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Торонто розгромило Вашингтон, Тампа здолала Анагайм: результати матчів НХЛ

Сьогодні 09:16 270 0
Відбулися матчі НХЛ
Торонто розгромило Вашингтон, Тампа здолала Анагайм: результати матчів НХЛ
#НХЛ

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НХЛ.

НХЛ - Регулярний чемпіонат
15 квітня

Бостон – Оттава 2:3 (2:0, 0:3, 0:0)

Баффало – Сент-Луїс 2:6 (1:1, 1:3, 0:2)

Кароліна – Детройт 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Піттсбург – Айлендерс 6:3 (2:0, 1:1, 3:2)

Тампа-Бей – Анагайм 4:3 (2:0, 0:3, 1:0, 1:0)

Торонто – Вашингтон 7:3 (2:0, 4:2, 1:1)

Даллас – Міннесота 2:3 (0:1, 1:1, 1:0, 0:1)

Нашвілл – Едмонтон 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

Чикаго – Сан-Хосе 5:4 Б (1:1, 2:1, 1:2, 0:0, 1:0)

Калгарі – Вегас 1:6 (1:1, 0:4, 0:1)

Колорадо – Нью-Джерсі 3:1 (0:0, 3:0, 0:1)

Ванкувер – Арізона 7:1 (2:0, 4:1, 1:0)

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