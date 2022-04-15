Торонто розгромило Вашингтон, Тампа здолала Анагайм: результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного чемпіонату НХЛ.
НХЛ - Регулярний чемпіонат
15 квітня
Бостон – Оттава 2:3 (2:0, 0:3, 0:0)
Баффало – Сент-Луїс 2:6 (1:1, 1:3, 0:2)
Кароліна – Детройт 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
Піттсбург – Айлендерс 6:3 (2:0, 1:1, 3:2)
Тампа-Бей – Анагайм 4:3 (2:0, 0:3, 1:0, 1:0)
Торонто – Вашингтон 7:3 (2:0, 4:2, 1:1)
Даллас – Міннесота 2:3 (0:1, 1:1, 1:0, 0:1)
Нашвілл – Едмонтон 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
Чикаго – Сан-Хосе 5:4 Б (1:1, 2:1, 1:2, 0:0, 1:0)
Калгарі – Вегас 1:6 (1:1, 0:4, 0:1)
Колорадо – Нью-Джерсі 3:1 (0:0, 3:0, 0:1)
Ванкувер – Арізона 7:1 (2:0, 4:1, 1:0)