Торонто дотиснув Даллас, Монреаль закинув 7 шайб Нью-Джерсі. Результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного чемпіонату НХЛ.
НХЛ - Регулярний чемпіонат
08 квітня
Оттава – Нешвілл 2:3 (0:1, 1:0, 1:2)
Нью-Джерсі - Монреаль 4:7 (1:3, 1:1, 2:3)
Рейнджерс – Піттсбург 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
Колумбус – Філадельфія 1:4 (1:0, 0:3, 0:1)
Кароліна – Баффало 5:3 (0:2, 2:1, 3:0)
Даллас – Торонто 3:4 ОТ (1:1, 0:1, 2:1, ОТ – 0:1)
Чикаго – Сіетл – 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Аризона – Ванкувер 1:5 (0:1, 1:3, 0:1)
Сан-Хосе – Калгарі 2:4 (1:2, 0:1, 1:1)
Лос-Анджелес – Едмонтон 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)