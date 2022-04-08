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Торонто дотиснув Даллас, Монреаль закинув 7 шайб Нью-Джерсі. Результати матчів НХЛ

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Результати матчів НХЛ
Торонто дотиснув Даллас, Монреаль закинув 7 шайб Нью-Джерсі. Результати матчів НХЛ
#НХЛ

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НХЛ.

НХЛ - Регулярний чемпіонат
08 квітня

Оттава – Нешвілл 2:3 (0:1, 1:0, 1:2)

Нью-Джерсі - Монреаль  4:7 (1:3, 1:1, 2:3)

Рейнджерс – Піттсбург  3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Колумбус – Філадельфія  1:4 (1:0, 0:3, 0:1)

Кароліна – Баффало  5:3 (0:2, 2:1, 3:0)

Даллас – Торонто 3:4 ОТ (1:1, 0:1, 2:1, ОТ – 0:1)

Чикаго – Сіетл – 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Аризона – Ванкувер 1:5 (0:1, 1:3, 0:1)

Сан-Хосе – Калгарі 2:4 (1:2, 0:1, 1:1)

Лос-Анджелес – Едмонтон 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

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