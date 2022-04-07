Головне
росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Вчора 14:18 41507
Усик розпочав підготовку до бою з Джошуа
Сьогодні 13:24 225
Ястремська вийшла у чвертьфінал турніру WTA у Боготі
Сьогодні 09:55 310
Челсі - Реал Мадрид 1:3. Огляд матчу
Сьогодні 08:54 454
Калініна перемогла Рибакіну на турнірі WTA в Чарльстоні
Вчора 23:41 465
Тен Гаг влітку очолить Манчестер Юнайтед
Вчора 23:14 453
ФІФА планує змінити тривалість матчів на ЧС-2022
Вчора 18:45 1372 1
War story: У Бучі вбили 87 сусідів відомого українця
Вчора 18:15 1456
Зінченко відмовився давати інтерв'ю російському блогеру красаві
Вчора 17:51 1792
Камбосос пообіцяв провести бій з Ломаченком
Вчора 16:57 517
Прямі трансляції

Збірна України розгромила Брезно у спарингу

Сьогодні 16:39 61 0
Збірна України розгромила Брезно у спарингу

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з хокею, яка виїхала до Угорщини для підготовки до чемпіонату світу у Дивізіоні 1B, провела контрольний матч.

Збірна з рахунком 8:0 обіграла команду першої словацької ліги Брезно.

Контрольний матч

Збірна України - Брезно 8:0 (2:0, 4:0, 2:0)

Шайби: 0:1 - Бородай (Морозов, М. Сімчук), 07:04. 0:2 - Міхнов (Андрейків, Пересунько), 11:46. 0:3 - Пересунько (Міхнов, - більш.), 23:22. 0:4 - Бородай (Пангелов-Юлдашев), 23:49. 0:5 - Пересунько (Міхнов, - більш.), 33:22. 0:6 - Міхнов (Матусевич), 35:15. 0:7 - Фадєєв (Міхнов, - більш.), 46:11. 0:8 - Благий (Костиков, Коренчук, - більш.), 49:44

Коментарі ()
Популярне зараз
Заступник офісу президента допоміг куму путіна виїхати з України Заступник офісу президента допоміг куму путіна виїхати з України 3615
Челсі - Реал Мадрид - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів Челсі - Реал Мадрид - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів 1838
Зінченко відмовився давати інтерв'ю російському блогеру красаві Зінченко відмовився давати інтерв'ю російському блогеру красаві 1792
Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 6 годину 7 квітня Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 6 годину 7 квітня 1409
War story: У Бучі вбили 87 сусідів відомого українця War story: У Бучі вбили 87 сусідів відомого українця 1456
Ідіть на**й: Седан відмовилась говорити в етері ДенисовTIME російською мовою Ідіть на**й: Седан відмовилась говорити в етері ДенисовTIME російською мовою 11799
Рекомендуємо
60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 11999
Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення 3719
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 19173
Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію 29904 2
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 7395 5
Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф 12498 23