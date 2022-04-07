Збірна України розгромила Брезно у спарингу

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з хокею, яка виїхала до Угорщини для підготовки до чемпіонату світу у Дивізіоні 1B, провела контрольний матч.

Збірна з рахунком 8:0 обіграла команду першої словацької ліги Брезно.

Контрольний матч

Збірна України - Брезно 8:0 (2:0, 4:0, 2:0)

Шайби: 0:1 - Бородай (Морозов, М. Сімчук), 07:04. 0:2 - Міхнов (Андрейків, Пересунько), 11:46. 0:3 - Пересунько (Міхнов, - більш.), 23:22. 0:4 - Бородай (Пангелов-Юлдашев), 23:49. 0:5 - Пересунько (Міхнов, - більш.), 33:22. 0:6 - Міхнов (Матусевич), 35:15. 0:7 - Фадєєв (Міхнов, - більш.), 46:11. 0:8 - Благий (Костиков, Коренчук, - більш.), 49:44