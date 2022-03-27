Головне
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Сьогодні 14:36 34922
Вірт: Батько Тимощука в теробороні Луцька
Сьогодні 13:39 211
Яремчук: Російська армія безжально і цілеспрямовано знищує українців
Сьогодні 09:55 326
Терлюга: Буду захищати гідність України на міжнародній арені
Вчора 23:52 483
Українські фігуристи застерегли світ від російського фашизму
Вчора 23:13 771
Реал готовий відпустити Луніна
Вчора 18:45 886
Костевич здобула золото ЧЄ у стрільбі з пневматичного пістолета
Вчора 08:40 428
Де Дзербі розірвав контракт з Шахтарем - джерело
25.03.2022 21:27 1186
Українська пара вийшла у фінал чемпіонату світу з фігурного катання
25.03.2022 21:17 2198
Бейл назвав умову завершення кар'єри
25.03.2022 20:44 660
Прямі трансляції

Тампа-Бей переграла Детройт, Нью-Джерсі поступився Вашингтону: Результати матчів НХЛ

Сьогодні 12:17 207 0
Відбулися матчі НХЛ
Тампа-Бей переграла Детройт, Нью-Джерсі поступився Вашингтону: Результати матчів НХЛ
#НХЛ

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 27 березня, відбулися матчі в регулярному чемпіонаті НХЛ.

НХЛ - Регулярний чемпіонат
27 березня

Детройт – Тампа-Бей 1:2 (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)

Бостон – Айлендерс 6:3 (2:1, 4:1, 0:1)

Вегас – Чикаго 5:4 (0:1, 0:2, 4:1, 1:0)

Вашингтон – Нью-Джерсі 4:3 (0:0, 1:2, 3:1)

Оттава – Флорида 3:4 Б (2:0, 1:2, 0:1, 0:0, 0:1)

Монреаль – Торонто 4:2 (0:1, 2:0, 2:1)

Даллас – Ванкувер 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)

Сент-Луїс – Кароліна 2:7 (0:1, 1:3, 1:3)

Міннесота – Коламбус 3:2 (1:0, 0:2, 1:0, 1:0)

Калгарі – Едмонтон 9:5 (3:2, 3:3, 3:0)

Сан-Хосе – Анагайм 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Лос-Анджелес – Сіетл 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)

Коментарі ()
Популярне зараз
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE 34922
Абраменко шокував російського спортсмена правдою про війну Абраменко шокував російського спортсмена правдою про війну 2592
Промоутер назвав дату реваншу Усик - Джошуа Промоутер назвав дату реваншу Усик - Джошуа 1187
УАФ відмовилась від ідеї надати Україні пряму путівку на ЧС-2022 УАФ відмовилась від ідеї надати Україні пряму путівку на ЧС-2022 1576
Петраков намагався записатися до тероборони Петраков намагався записатися до тероборони 1036
Реал запропонує Мбаппе 25 млн євро в рік Реал запропонує Мбаппе 25 млн євро в рік 1138
Рекомендуємо
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 47138 1
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 24117
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 19469 1
Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю 5669
Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф 12163 23
Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво 219428 5