Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 27 березня, відбулися матчі в регулярному чемпіонаті НХЛ.
НХЛ - Регулярний чемпіонат
27 березня
Детройт – Тампа-Бей 1:2 (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)
Бостон – Айлендерс 6:3 (2:1, 4:1, 0:1)
Вегас – Чикаго 5:4 (0:1, 0:2, 4:1, 1:0)
Вашингтон – Нью-Джерсі 4:3 (0:0, 1:2, 3:1)
Оттава – Флорида 3:4 Б (2:0, 1:2, 0:1, 0:0, 0:1)
Монреаль – Торонто 4:2 (0:1, 2:0, 2:1)
Даллас – Ванкувер 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)
Сент-Луїс – Кароліна 2:7 (0:1, 1:3, 1:3)
Міннесота – Коламбус 3:2 (1:0, 0:2, 1:0, 1:0)
Калгарі – Едмонтон 9:5 (3:2, 3:3, 3:0)
Сан-Хосе – Анагайм 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
Лос-Анджелес – Сіетл 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)