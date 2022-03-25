Даллас здолав Кароліну. Результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.
Відбулися 10 матчів регулярного чемпіонату НХЛ.
НХЛ - Регулярний чемпіонат
25 березня
Монреаль - Флорида 3:4 (1:1, 1:2, 1:1)
Бостон - Тампа-Бей 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)
Кароліна - Даллас 3:4 Б (0:0, 1:1, 2:2, 0:0, 0:1)
Айлендерс - Детройт 5:2 (2:0, 1:0, 2:2)
Вінніпег - Оттава 2:5 (1:1, 0:0, 1:4)
Міннесота - Ванкувер 3:2 ОВ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0)
Сент-Луїс - Філадельфія 2:5 (0:2, 2:1, 0:2)
Едмонтон - Сан-Хосе 5:2 (0:0, 2:1, 3:1)
Вегас - Нашвілл 6:1 (2:0, 2:1, 2:0)
Лос-Анджелес - Чикаго 3:4 Б (0:1, 2:2, 1:0, 0:0, 0:1)