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Даллас здолав Кароліну. Результати матчів НХЛ

Сьогодні 09:55 60 0
У НХЛ зіграно чергові матчі
Даллас здолав Кароліну. Результати матчів НХЛ
#Бостон, #Монреаль, #Нашвілл, #НХЛ, #Оттава

Джерело - Чемпіон.

Відбулися 10 матчів регулярного чемпіонату НХЛ.

НХЛ - Регулярний чемпіонат
25 березня

Монреаль - Флорида 3:4 (1:1, 1:2, 1:1)

Бостон - Тампа-Бей 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)

Кароліна - Даллас 3:4 Б (0:0, 1:1, 2:2, 0:0, 0:1)

Айлендерс - Детройт 5:2 (2:0, 1:0, 2:2)

Вінніпег - Оттава 2:5 (1:1, 0:0, 1:4)

Міннесота - Ванкувер 3:2 ОВ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0)

Сент-Луїс - Філадельфія 2:5 (0:2, 2:1, 0:2)

Едмонтон - Сан-Хосе 5:2 (0:0, 2:1, 3:1)

Вегас - Нашвілл 6:1 (2:0, 2:1, 2:0)

Лос-Анджелес - Чикаго 3:4 Б (0:1, 2:2, 1:0, 0:0, 0:1)

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