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Монреаль розгромив Оттаву, Тампа поступилась Рейнджерс. Результати матчів НХЛ

Сьогодні 09:13 111 0
Результати матчів НХЛ
Монреаль розгромив Оттаву, Тампа поступилась Рейнджерс. Результати матчів НХЛ
#НХЛ

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НХЛ.

НХЛ - Регулярний чемпіонат

20 березня

Айлендерс – Даллас 4:2 (0:0, 1:1, 3:1)

Міннесота – Чикаго 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)

Едмонтон – Нью-Джерсі 6:3 (1:1, 1:0, 4:2)

Вегас – Лос-Анджелес 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)

Колумбус – Сент-Луїс 5:4 (2:1, 1:1, 2:2)

Аризона – Піттсбург 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)

Нешвілл – Торонто 6:3 (1:0, 2:1, 3:2)

Монреаль - Оттава 5:1 (1:1, 3:0, 1:0)

Тампа-Бей – Рейнджерс 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Ванкувер – Калгарі 2:5 (0:3, 0:1, 2:1)

Сіетл – Детройт 4:2 (0:0, 0:2, 4:0)

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