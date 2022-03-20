Монреаль розгромив Оттаву, Тампа поступилась Рейнджерс. Результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного чемпіонату НХЛ.
НХЛ - Регулярний чемпіонат
20 березня
Айлендерс – Даллас 4:2 (0:0, 1:1, 3:1)
Міннесота – Чикаго 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)
Едмонтон – Нью-Джерсі 6:3 (1:1, 1:0, 4:2)
Вегас – Лос-Анджелес 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)
Колумбус – Сент-Луїс 5:4 (2:1, 1:1, 2:2)
Аризона – Піттсбург 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)
Нешвілл – Торонто 6:3 (1:0, 2:1, 3:2)
Монреаль - Оттава 5:1 (1:1, 3:0, 1:0)
Тампа-Бей – Рейнджерс 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
Ванкувер – Калгарі 2:5 (0:3, 0:1, 2:1)
Сіетл – Детройт 4:2 (0:0, 0:2, 4:0)