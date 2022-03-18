Президент Донбасу закликав російських гравців НХЛ зупинити війну в Україні

Російські хокеїсти НХЛ мають вплинути на керівництво своєї країни щодо припинення військової агресії в Україні.

Про це розповів президент ХК Донбас Борис Колесніков.

"росія, порушивши всі норми міжнародного права, проявила збройну агресію проти нашої країни.

Понад три тижні російська армія обстрілює українські села і міста, бере в облогу і методично знищує їх.

Ллється кров мирних жителів України. Гинуть діти, жінки, люди похилого віку.

Мільйони українців були змушені покинути батьківщину для порятунку життя.

Світ відреагував на те, що відбувається безпрецедентними санкціями.

А хокейні вболівальники в Північній Америці, де в Національній хокейній лізі грають десятки російських хокеїстів, в своїй абсолютній більшості підтримують український народ.

Серед гравців НХЛ є ті, хто відмінно знає Україну і неодноразово тут бували. У тому числі такі відомі хокеїсти як Олександр Овечкін, Євген Малкін і Євген Дадонов.

Хочу звернутися до вас і іншим російським гравцям в НХЛ.

Прийшов час заявити про свою громадянську позицію!

Вдома ви отримуєте нагороди з рук вищого політичного керівництва країни, до вашої думки прислухаються мільйони уболівальників.

Багато з вас грали в мирному Донецьку, коли хокейний клуб Донбас успішно представляв Україну в КХЛ.

Хто-небудь з вас стикався тут з проявом націоналізму?

Вимагайте від російської влади зупинити війну проти України, зверніться з вимогою припинити криваву агресію.

Це наймасштабніший військовий конфлікт в Європі з часів Другої світової війни.

Залиште Україну в спокої, російська армія повинна покинути міжнародно визнані кордони України!

Росіянин Євген Дадонов, нападник Вегас Голден Найтс, грав за Донбас і жив в Донецьку два роки. Він навіть звертався за українським громадянством, щоб виступати за збірну України.

В Україні з 2010 по 2022 роки виступали понад два сотні гравців з Росії та Білорусі. Вони зобов'язані сказати своє слово на підтримку України!

Станом на 24 лютого 2022 року в обох українських лігах грало 110 хокеїстів з Росії та Білорусі, які теж зобов'язані сказати своє слово на підтримку України.

Допоможіть зупинити злочин проти українського народу!", - розповів Колесніков.