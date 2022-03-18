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Даллас дотиснув Монреаль, Айлендерс переміг Рейнджерс. Результати матчів НХЛ

Сьогодні 09:12 238 0
Результати матчів НХЛ
Даллас дотиснув Монреаль, Айлендерс переміг Рейнджерс. Результати матчів НХЛ
#НХЛ

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НХЛ.

НХЛ - Регулярний чемпіонат

18 березня

Колумбус – Вашингтон 2:7 (0:2, 1:2, 1:3)

Монреаль – Даллас 3:4 ОТ (0:1, 1:1, 2:1, ОТ – 0:1)

Філадельфія – Нешвілл  5:4 (1:0, 2:3, 2:1)

Торонто – Кароліна 3:2 (1:0, 1:0, 1:2)

Рейнджерс – Айлендерс 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Сент-Луїс – Піттсбург  2:3 Б (0:1, 1:1, 1:0, ОТ – 0:0, Б – 0:1)

Едмонтон – Баффало 6:1 (2:0, 2:0, 2:1)

Лос-Анджелес – Сан-Хосе 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Ванкувер – Детройт 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Вегас – Флорида 5:3 (1:1, 2:1, 2:1)

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