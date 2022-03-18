Даллас дотиснув Монреаль, Айлендерс переміг Рейнджерс. Результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного чемпіонату НХЛ.
НХЛ - Регулярний чемпіонат
18 березня
Колумбус – Вашингтон 2:7 (0:2, 1:2, 1:3)
Монреаль – Даллас 3:4 ОТ (0:1, 1:1, 2:1, ОТ – 0:1)
Філадельфія – Нешвілл 5:4 (1:0, 2:3, 2:1)
Торонто – Кароліна 3:2 (1:0, 1:0, 1:2)
Рейнджерс – Айлендерс 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
Сент-Луїс – Піттсбург 2:3 Б (0:1, 1:1, 1:0, ОТ – 0:0, Б – 0:1)
Едмонтон – Баффало 6:1 (2:0, 2:0, 2:1)
Лос-Анджелес – Сан-Хосе 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
Ванкувер – Детройт 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
Вегас – Флорида 5:3 (1:1, 2:1, 2:1)