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Швейцарія замінить росію в Єврохокейтурі

Сьогодні 08:55 170 0
Збірну росії відсторонили на два роки від Єврохокейтуру
Швейцарія замінить росію в Єврохокейтурі

Джерело - sihf.ch.

Збірна Росії на два роки позбавлена ​​права брати участь у Єврохокейтурі через вторгнення російських військ в Україну.

Про це повідомляє офіційний сайт швейцарської Федерації хокей.

Місце російської команди на турнірі займе збірна Швейцарії.

Єврохокейтур - щорічний турнір серед чотирьох європейських країн, де, окрім Росії, а тепер Швейцарії також беруть участь команди Фінляндії, Чехії та Швеції. Він проводиться з 1966 року і розглядається як підготовчий етап до чемпіонатів світу та Олімпійських ігор.

Майбутній турнір відбудеться у Стокгольмі 5-8 травня.

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