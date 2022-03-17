Швейцарія замінить росію в Єврохокейтурі

Джерело - sihf.ch.
Збірна Росії на два роки позбавлена права брати участь у Єврохокейтурі через вторгнення російських військ в Україну.
Про це повідомляє офіційний сайт швейцарської Федерації хокей.
Місце російської команди на турнірі займе збірна Швейцарії.
Єврохокейтур - щорічний турнір серед чотирьох європейських країн, де, окрім Росії, а тепер Швейцарії також беруть участь команди Фінляндії, Чехії та Швеції. Він проводиться з 1966 року і розглядається як підготовчий етап до чемпіонатів світу та Олімпійських ігор.
Майбутній турнір відбудеться у Стокгольмі 5-8 травня.