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Нешвілл розгромив Піттсбург, Рейнджерс дотиснув Анахайм. Результати матчів НХЛ

Сьогодні 09:15 212 0
Результати матчів НХЛ
Нешвілл розгромив Піттсбург, Рейнджерс дотиснув Анахайм. Результати матчів НХЛ
#НХЛ

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НХЛ.

НХЛ - Регулярний чемпіонат

16 березня

Монреаль – Аризона 3:6 (1:4, 2:1, 0:1)

Рейнджерс – Анахайм 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, ОТ – 1:0)

Торонто – Даллас 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)

Вашингтон – Айлендерс 4:3 Б (1:0, 0:2, 2:1, ОТ – 0:0, Б – 2:1)

Нешвілл – Піттсбург 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Вінніпег – Вегас 7:3 (2:0, 3:1, 2:2)

Чикаго – Бостон 1:2 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, ОТ – 0:1)

Едмонтон – Детройт 7:5 (4:1, 0:1, 3:3)

Ванкувер – Нью-Джерсі 6:3 (2:1, 2:2, 2:0)

Лос-Анджелес – Колорадо 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Сан-Хосе – Флорида 2:3 ОТ (2:1, 0:0, 0:1, ОТ – 0:1)

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