Нешвілл розгромив Піттсбург, Рейнджерс дотиснув Анахайм. Результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного чемпіонату НХЛ.
НХЛ - Регулярний чемпіонат
16 березня
Монреаль – Аризона 3:6 (1:4, 2:1, 0:1)
Рейнджерс – Анахайм 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, ОТ – 1:0)
Торонто – Даллас 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)
Вашингтон – Айлендерс 4:3 Б (1:0, 0:2, 2:1, ОТ – 0:0, Б – 2:1)
Нешвілл – Піттсбург 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)
Вінніпег – Вегас 7:3 (2:0, 3:1, 2:2)
Чикаго – Бостон 1:2 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, ОТ – 0:1)
Едмонтон – Детройт 7:5 (4:1, 0:1, 3:3)
Ванкувер – Нью-Джерсі 6:3 (2:1, 2:2, 2:0)
Лос-Анджелес – Колорадо 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Сан-Хосе – Флорида 2:3 ОТ (2:1, 0:0, 0:1, ОТ – 0:1)